Milano, arrestato pusher: spacciava a City Life, aveva 800 grammi di coca e una pistola

Addosso aveva cento grammi di cocaina. Li spacciava nelle aree verde nei pressi del distretto di City Life, all'ombra delle Tre Torri di Milano.

E' lì che i poliziotti del commissariato Sempione, guidati da Anna Laruccia, lo hanno adocchiato prima mettere le mani su di lui è arrestarlo.

In casa aveva altra coca e una pistola

A finire in manette è un cittadino italiano di 32 anni. L'uomo, con precedenti specifici per droga, in casa nascondeva altri 700 grammi di cocaina, una pistola e le sue munizioni.