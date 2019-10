Donna malmenata e scippata: milanese 54enne con coraggio blocca e ferma malvivente

Erano passate da poco le 22 di giovedì quando nel cuore di Modena, in via Emilia Centro non lontano da Corso Duomo, è andato in scena un tentativo di scippo. Un giovane straniero ha cercato di afferrare uno smartphone ad una ragazza che stava passando in bicicletta: la giovane ha opposto resistenza ed è riuscita a mantenere salda la presa sul telefono, poi è fuggita comprensibilmente spaventata. Lo racconta ModenaToday.

Il tutto è andato in scena sotto gli occhi di diversi testimoni, i quali hanno subito allertato le forze dell'ordine. Uno degli spettatori, tuttavia, ha deciso di agire in prima persona per evitare che il malvivente si allontanasse. Un 54enne di Milano che si trovava di passaggio a Modena non ha perso tempo e ha tentato di bloccare lo straniero, ingaggiando una violenta colluttazione grazie alla quale è riuscito a trattenere lo scippatore fino all'arrivo della pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena.

Questo gesto è stato provvidenziale, ma non privo di conseguenze. Nello scontro, infatti, il 54enne si è lesionato il tendine d'Achille ed è stato poi trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. La prognosi è stata di ben 40 giorni, ma il milanese si è fatto dimettere appena possibile ed è rientrato nel capoluogo lombardo per la convalescenza.

Il malvivente, un tunisino, è stato tratto in arresto e condotto in cella di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I militari hanno rivolto un appello affinchè la giovane vittima - che non è stata ancora identificata - si presenti in caserma per denunciare lo scippo e poter fornire la propria ricostruzione della vicenda.