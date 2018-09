Spacciatore arrestato in via Padova: in casa oltre 1 chilo e mezzo tra 'erba', 'fumo' e cocaina

Negli ultimi giorni i carabinieri avevano raccolto qualche informazione su di lui nel quartiere e avevano capito che era in grado di muovere importanti quantita di droga. Così, lo hanno aspettato sotto casa sua e alla fine hanno avuto ragione.

Un uomo di cinquantuno anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette per lui sono scattate proprio sotto il suo appartamento in via Padova, dove i militari hanno atteso che facesse ritorno.

Una volta arrivato - tra l'altro a bordo di uno scooter rubato -, il 51enne è stato fermato e perquisito dai militari, che addosso gli hanno trovato qualche dose di fumo. La parte grossa della droga, invece, gli uomini dell'Arma l'hanno scoperta in casa sua, dove sono stati sequestrati un chilo e mezzo di hashish, 130 grammi di marijuana e cinque grammi di cocaina.

A quel punto per lui si sono aperte le porte del carcere.