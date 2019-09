In giro in scooter con 123 dosi di cocaina nel marsupio: inseguito e fermato dai carabinieri

Ha visto i carabinieri avvicinarsi e non ha esitato: è saltato giù dalla sua moto ed è scappato via a piedi, senza abbandonare il suo marsupio. La fuga però è durata poco.

Giovedì pomeriggio a Burago di Molgora i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno arrestato un pusher di origine marocchina di quarantuno anni, residente a Cassina de' Pecchi. Dopo aver notato l'uomo fermo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, la gazzella dell'Arma, impegnata in un controllo sul territorio, ha deciso di fermare il motociclista per un accertamento.

Il 41enne però appena ha visto gli uomini in divisa ha abbandonato il mezzo e ha iniziato a correre all'impazzata per le vie del comune brianzolo, inseguito dai due carabinieri che erano di pattuglia. Fermato poco dopo, l'uomo è finito nei guai: nel marsupio che teneva a tracolla custodiva 123 dosi di cocaina pronte per essere vendute oltre a 900 euro in contanti, con ogni probabilità guadagnati proprio spacciando.

La "coca", che secondo i militari era destinata ai comuni del Vimercatese, è stata sequestrata. L'uomo si trova ora in carcere.