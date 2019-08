La cantina del palazzo trasformata in deposito di cocaina: preso il pusher "casalingo". Foto

Nascondeva la cocaina in cantina e quando un cliente arrivava, scendeva a prendere una dose.

In quei pochi metri quadrati di spazio sotto il palazzo, in uno stabile di via Giolitti a Cinisello Balsamo, un uomo di cinquantatré anni, italiano, pregiudicato, aveva allestito il suo personale "magazzino" di droga. Per l'uomo le manette sono scattate nel pomeriggio di giovedì quando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni si sono presentati alla sua porta.

I militari, dopo essersi appostati, hanno notato un quarantenne italiano entrare nell'abitazione del presunto spacciatore e poco dopo uscire, con in tasca una dose di cocaina. A quel punto è partita la perquisizione: l'appartamento del 53enne è risultato "pulito" perché l'uomo in casa portava soltanto una dose alla volta, poco prima che il cliente arrivasse. In cantina invece teneva stipata la sua scorta: 40 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in 76 dosi, pronte per essere vendute.