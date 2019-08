Cesano Boscone, spaccia cocaina in strada davanti ai carabinieri: pusher arrestato

Un uomo di trentasei anni, cittadino italiano, è stato arrestato giovedì sera a Cesano Boscone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della compagnia di Corsico, impegnati in un normale giro di controllo del territorio, lo hanno notato in via Pasubio mentre cedeva una dose di cocaina da un grammo ad un giovane cliente. A quel punto, i militari si sono fermati e hanno perquisito lui e la sua auto.

Il 36enne, stando a quanto riferito dagli investigatori, nascondeva diciotto dosi di "coca", un bilancino di precisione e 400 euro in banconote da piccolo taglio, che secondo i carabinieri aveva guadagnato proprio spacciando.

Il pusher è stato processato per direttissima venerdì mattina ed è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.