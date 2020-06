"Fantastico sconto 2x1 fino alle 17": preso il pusher di cocaina con le offerte speciali

Per attrarre nuovi clienti, e cercare di replicare ai continui controlli delle forze dell'ordine, aveva lanciato la sua personalissima offerta, in stile discount, annunciandola a tutti con un messaggio. Ma suo malgrado non ha avuto neanche il tempo di terminare la giornata di "saldi" perché a rovinare i suoi piani sono arrivati i militari. Un uomo di 44 anni, un cittadino italiano senza precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 44enne è stato sorpreso dagli investigatori in una cantina di via del Carroccio a Cinisello, nella zona di Sant'Eusebio, quartiere che da tempo fa i conti con spaccio e criminalità. Lì il pusher aveva messo in piedi una "casa" di fortuna e, soprattutto, la sua piazza di spaccio. Quando i militari lo hanno controllato, verso mezzogiorno, lo hanno infatti trovato in possesso di 11 grammi di cocaina e 210 euro in contanti, che aveva guadagnato proprio vendendo le dosi.

Stando a quanto hanno accertato gli stessi carabinieri, guidati dal maggiore Saverio Sica, in mattinata il 44enne aveva inviato un messaggio a tutti i suoi contatti per informarli del fantastico "sconto 2x1" che sarebbe stato attivo fino alle 17. Ma purtroppo per lui alle 12 è andato via da lì in manette.