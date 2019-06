"Prepara" la droga da vendere fuori da San Siro: arrestato prima del concerto di Vasco

In tasca non aveva neanche il biglietto. Ma in realtà a lui dello spettacolo all'interno interessava poco o nulla. Un uomo di quarantatré anni, cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera dai carabinieri prima del concerto di Vasco Rossi al Meazza.

I militari, impegnati nei normali controlli prima degli eventi, lo hanno visto mentre - davanti al gate 4 - preparava le "stecche" di hashish per poi dividere la droga in "pezzi" e venderla. Fermato, il 43enne è stato trovato in possesso di quaranta grammi di "fumo" e di cinquantacinque euro, che probabilmente aveva guadagnato poco prima spacciando qualche dose.

Il pusher non ha potuto neanche "difendersi" fingendo di essere lì per andare al concerto, perché in tasca non aveva il biglietto. I militari a quel punto lo hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.