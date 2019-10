Pesa la ketamina davanti ai carabinieri: arrestato giovane spacciatore "distratto"

Non si è accorto che proprio in quel momento stavano passando i carabinieri. E così, senza preoccuparsi, si è messo "al lavoro".

Un ragazzo di ventidue anni, un giovane italiano con precedenti residente a Basiglio, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Ossona, nel Milanese, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati nel normale servizio di pattuglia, hanno notato il 22enne che a bordo di una Renault Clio ferma in vicolo Brasca pesava qualcosa su un bilancino elettrico. Quando i carabinieri si sono avvicinati, il passeggero ha aperto lo sportello ed è fuggito mentre il pusher è rimasto in trappola. Addosso aveva 13 grammi di ketamina, due bilancini e cinquantacinque euro in contanti.

È probabile, proprio perché lo spacciatore stava pesando la droga, che la seconda persona fuggita fosse un acquirente.