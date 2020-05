Fermo in auto con un chilo di marijuana nella vettura: pusher arrestato dai carabinieri

Un uomo di 28 anni, cittadino brasiliano e residente in provincia di Vercelli, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Ossona, dai carabinieri di Corbetta, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 28enne è stato notato dai militari, impegnati nei normali servizi di controllo, mentre era fermo in auto in una zona isolata e apparentemente senza motivo. A quel punto, i carabinieri lo hanno identificato e hanno scoperto che aveva precedenti proprio per droga.

È bastato perquisire la macchina per scoprire un pacco sottovuoto con all'interno un chilo di marijuana, che con ogni probabilità il pusher doveva consegnare a qualcuno che lo avrebbe raggiunto poco dopo. Il 28enne aveva con sé 50 euro in contanti e due cellulari, che usava per il "lavoro". Il pusher è stato portato in cella.