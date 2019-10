Milano, il "taxi della cocaina": dosi consegnate porta a porta, arrestato un pusher 44enne

Hanno visto quella Volkswagen Polo ferma in mezzo alla strada con le quattro frecce accese e hanno intuito che c'era qualcosa di strano. Così, hanno deciso di seguire la macchina nei suoi spostamenti, senza dare nell'occhio. E al momento giusto, appena hanno capito che i loro dubbi erano fondati, sono entrati in azione e hanno colto nel segno.

Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, hanno arrestato mercoledì sera un uomo di quarantaquattro anni - un cittadino giordano con precedenti per droga, armi, minaccia e falso - accusato di spaccio.

I guai per lui sono iniziati alle 23.15, quando passando in via Vitruvio i poliziotti hanno visto la sua Polo vecchio modello ferma in strada. Dall'auto è sceso un ragazzo, che dopo essersi "infilato" in un palazzo è sparito. Gli agenti hanno pedinato per un po' l'auto, seguendola in corso Buenos Aires, ancora via Vitruvio e poi piazza Piola, dove a bordo è salito un altro giovane, che si è poi allontanato poco dopo.

A fermarlo sono stati gli stessi poliziotti, che l'hanno trovato in possesso di 0,7 grammi di cocaina, che evidentemente aveva comprato proprio dal conducente della Polo. Subito bloccato, il pusher aveva in mano 815 euro in contanti, mentre nascosto sotto la copertura del cambio aveva un barattolo per caramelle con dentro due dosi di cocaina. I poliziotti hanno poi scoperto un mazzo di chiavi che li ha condotti in via Vanzetti, a casa del 44enne: lì c'erano altre venti dosi e due involucri con trentotto e quarantacinque grammi di "coca", oltre a 4mila euro in contanti.

Stando a quanto accertato dagli investigatori, il pusher riceveva le "ordinazioni" via telefono e poi con la propria auto andava a consegnare la droga ai clienti.

Foto - Droga e soldi sequestrati