In giro con 4.800 dosi di metanfetamina in tasca: arrestato pusher di "blue sky" a Milano

Se ne andava in giro per la città con oltre centomila euro di droga in tasca. E per quello è finito in manette. Un ragazzo di venticinque anni, un giovane cittadino cinese con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli agenti del nucleo contrasto stupefacenti della polizia Locale con l'accusa di spaccio.

I ghisa lo hanno fermato in via Teano, zona Comasina, dove nei giorni scorsi i residenti avevano segnalato una serie di movimenti sospetti. I vigili, notato il ragazzo in strada, hanno deciso di fermarlo e controllarlo.

La perquisizione ha dato immediatamente i suoi frutti: il 25enne aveva infatti 50 grammi di ecstasy e 482,8 grammi di shaboo, la metanfetamina molto diffusa nelle comunità asiatiche che ha effetti devastanti, di dieci volte più potenti della cocaina, e che viene venduta in dosi da 0,1 grammi.

Dai cristalli che aveva - gli stessi noti come "Blue sky" nella serie tv "Breaking bad" - il ragazzo avrebbe ricavato circa 4mila e 800 dosi che gli avrebbero fruttato centomila euro. Il pusher, che era stato scarcerato poco fa, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.