Droga sotterrata tra i vigneti: agricoltori fanno arrestare il pusher della collina del vino

Sotto terra, tra quella terra in cui nasce un vino Doc, aveva nascosto il suo tesoro. E proprio lì, tra vigneti e grappoli di uva, aveva creato la sua personalissima piazza di spaccio, che - purtroppo per lui - non è passata inosservata agli altri.

Un uomo di trentaquattro anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di San Colombano al Lambro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad allertare i militari qualche giorno prima erano stati gli agricoltori della zona, che avevano notato un insolito viavai dalla collina dove si trovano i vigneti.

Così, i militari si sono appostati e hanno verificato che il 34enne si spostava dalla sua "postazione", raggiungeva un punto esatto e poi tornava per consegnare le dosi. I carabinieri - che nel corso dei controlli hanno fermato cinquantotto auto e ottantacinque persone - sono riusciti a mettere le mani su 130 grammi di eroina, 40 grammi di cocaina e 30 grammi di hashish.

Il 34enne è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore.