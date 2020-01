Sesto, sorvegliato speciale arrestato mentre fa la spesa per il cenone al supermercato

Fatale fu il Capodanno. Un uomo di trentasei anni è stato arrestato la sera del 31 dicembre dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni all'interno del centro commerciale Sarca mentre faceva la spesa per il cenone dell'ultimo dell'anno.

Il 36enne è stato riconosciuto da un militari del Radiomobile libero dal servizio, che si è ricordato dei particolari precedenti dell'uomo, con alle spalle una lunga carriera da ladro.

Il cliente del supermercato, che in quel momento aveva in mano una bottiglia da acquistare, era infatti sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Milano dopo essere stato da poco scarcerato proprio dopo una condanna per furti.

Così, il 36enne è stato di nuovo arrestato per non aver rispettato gli obblighi imposti dalla sorveglianza. Il ladro, per ora, è stato messo ai domiciliari.