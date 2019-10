Minacce, liti, 127 telefonate al giorno: l'incubo di un uomo perseguitato dall'ex fidanzato

Il 6 ottobre, in meno di ventiquattro ore, gli aveva telefonato 127 volte. Sempre per lo stesso motivo, sempre perché non accettava la fina della loro relazione. Una storia difficile, complicata, che aveva "colpito" anche un poliziotto della Volante Sempione, che ha deciso di non "lasciar perdere", di seguire il suo istinto. E alla fine ha avuto ragione.

Un uomo di trenta anni, un cittadino italiano, è stato arrestato lunedì dalla polizia con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato, un 43enne anche lui italiano, che vive in zona San Siro.

I due, stando a quanto riferito dalla vittima, erano stati insieme da gennaio a settembre, quando poi la relazione si era interrotta proprio per i modi aggressivi e violenti dello stalker. La prima denuncia nei suoi confronti era arrivata il 9 maggio e a settembre la situazione era precipitata. Il 25, il 30enne si era piazzato sotto casa dell'ex, il 30 settembre aveva fatto lo stesso cercando di forzare la porta.

Il primo ottobre si era ripresentato e i carabinieri lo avevano fermato e arrestato. Il 3 ottobre, tornato libero, aveva ricominciato con gli atti persecutori ed era tornato alla carica anche il 6 ottobre, quando in meno di un giorno aveva telefonato 127 volte alla vittima, che alla fine aveva allertato la polizia. Gli agenti avevano ascoltato l'uomo e avevano raccolto tutti gli elementi utili, intuendo che la situazione potesse improvvisamente degenerare.

Così, lo stesso equipaggio della Volante martedì è tornato in zona e ha incontrato nuovamente il 43enne, che ha subito raccontato che poco prima l'ex fidanzato si era ripresentato sotto casa sua. Gli agenti hanno fatto un rapido giro nel quartiere, lo hanno trovato e lo hanno arrestato.