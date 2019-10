Folle mattina in commissariato: fermato prende a testate il muro, poi ferisce due agenti

Ha insultato gli agenti, li ha minacciati e poi, non contento, li ha mandati in ospedale. Un uomo di ventinove anni, un cittadino peruviano, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia con le accuse di resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale.

Il suo "show" è iniziato alle 5.40, quando una Volante lo ha fermato mentre scavalcava il cancello del condomino al civico 10 di via Corsico. I poliziotti, accertato che era senza documenti, lo hanno fatto salire in auto - non senza fatica - e lo hanno portato in Commissariato.

Lì, il ragazzo ha iniziato a prendere a testate il muro della camera dei fermati, tanto che due agenti sono dovuti intervenire per bloccarlo. Proprio loro hanno dovuto fare i conti con la violenza del ragazzo, che li ha aggrediti e feriti.

I due sono finiti al San Paolo e a entrambi i medici hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni. Anche l'arrestato è finito in ospedale, al Policlinico, per essere medicato.