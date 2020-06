Sfonda la porta di casa dell'ex e massacra lei e il nuovo compagno: la notte folle di un 42enne

Sfonda la porta di casa della sua ex e prende a calci e a pugni sia lei che il suo attuale compagno. Il violento blitz è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, a Borgarello (Pavia). Protagonista, poi arrestato dai carabinieri, è un 42enne di Rozzano (Milano).

Dopo essere entrato nell'abitazione della sua ex convivente, una 30enne che ora vive con un uomo di 63 anni, il 42enne li ha massacrati. È stato portato via in manette con le accuse di violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e minacce aggravate.

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove sono stati giudicati guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Il 42enne di Rozzano (Milano), che ha anche danneggiato le auto della coppia, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo.