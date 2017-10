Violenza sessuale contro una bambina di 6 anni a Chinatown: bloccato un sospettato

Le indagini sulla violenza sessuale ai danni di una bambina sono ad una svolta. Un sospettato è stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile di Milano, che d'intesa con la procura, avevano deciso di pubblicare le foto del presunto autore della violenza sessuale contro la bambina cinese di sei anni nella Chinatown di Milano, in via Bramante.

Tante le segnalazioni arrivate ai numeri di telefono/whatsapp 366 7756783 e 366 7756791 pubblicati dalle forze dell'ordine. Gli investigatori della Squadra mobile adesso avrebbero bloccato un uomo italiano nella zona del monzese e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Dagli uffici della questura e dalla procura non arrivano conferme e si precisa che, al momento, non sono stati emessi provvedimenti nei confronti di alcuno.

L'orribile episodio, avvenuto l'11 settembre, aveva sconvolto l'intera città. Con una scusa, l'uomo aveva iniziato a parlare con la minore, poi nel giro di pochi minuti, nel cortile interno di un palazzo, aveva provato ad abusare sessualmente di lei.

Sul caso – come in quello dell’80enne stuprata a Bruzzano – continuano a indagare i detective, comandati da Lorenzo Bucossi, coordinati dalla pm Cristina Roveda, incaricata delle fasce deboli e dei reati sessuali.

Pochi gli elementi emersi finora: di certo c'è che la violenza è avvenuta nel cortile di una palazzina di via Bramante. La bimba sarebbe stata spinta in un portone dal pedofilo, che si sarebbe sbottonato i pantaloni prima di fuggire dopo le urla della piccola vittima. Lei stessa, poi, ha raccontato tutto - con precisione e particolari - ai genitori e ai poliziotti.