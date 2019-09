Milano, compra mezzo kg di cocaina dal grossista col Mercedes: ma arriva la polizia

Non si aspettavano certo che durante la compravendita del mezzo chilo cocaina all'interno della Mercedes del grossista, parcheggiati tra via Roberto Ardigò e viale Enrico Forlanini, arrivassero “le guardie”. Così due uomini sono finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'operazione lampo della Squadra Mobile di Milano ha permesso di arrestare un marocchino di 40 anni, l'uomo alla guida dell'auto e 'grossista', e un italiano 39enne, che stava acquistando i 500 grammi di bianca probabilmente da rivendere a piccoli spacciatori.

Arresto in zona Forlanini a Milano

Succede alle 16 di lunedì. Stando a quanto riferito dai poliziotti della Narcotici, guidati da Domenico Balsamo. Gli agenti in borghese erano da alcune ore in zona proprio perché sapevano della possibilità dell'incontro tra i due arrestati. Il primo ad arrivare nel punto stabilito è stato il 39enne a bordo di uno scooter. Poi è stata la volta del nordafricano.

Trovato anche un chilo di hashish

Dopo averli fermati in flagranza - il 39enne aveva accennato una breve fuga a piedi - i poliziotti hanno perquisito le abitazione dei due che addosso avevano circa diecimila euro in contanti.

Nell'appartamento del marocchino, a Cassano D'Adda, non c'era nulla di rilevante: a parte oltre 6mila euro. Al contrario in quello del milanese, con precedenti per furto, rapina e droga, è stato ritrovato un chilogrammo di hashish in ovuli e altro denaro in una scatola di scarpe.