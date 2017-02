Milano, arrestati tre spacciatori alle Colonne

Serata di controlli e arresti, quella di venerdì, alle Colonne di San Lorenzo, da sempre una delle zone della movida di Milano.

I carabinieri della compagnia Milano Duomo hanno infatti effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, riuscendo a mettere le mani su tre spacciatori, quindici grammi di hashish e trenta di marijuana.

Il primo a finire in manette è stato un egiziano di venti anni, irregolare, sorpreso a vendere una dose di “fumo”. La stessa sorte è toccata a un trentasettenne nigeriano, nelle cui tasche i militari hanno trovato diverse dosi di marijuana.

L’ultimo per cui sono scattato le manette è stato un trentaseienne, anche lui nigeriano, bloccato con un pacchetto di patatine in mano. Proprio nella “bustina” i carabinieri hanno scoperto nove involucri con diversi grammi di marijuana all’interno. Nelle sue tasche gli uomini dell’arma hanno trovato 135 euro in contanti.

Tutti e tre gli arrestati sono stati portati nel carcere di San Vittore.

Ph: la droga sequestrata