Marijuana, cocaina e hashish: tre arresti in poche ore tra Cologno, Bresso e Samarate

Tre arresti per droga nel giro di poche ore in provincia. Venerdì notte, a Bresso (Mi), i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un quarantacinquenne del posto, incensurato, al termine di un’attività di osservazione e controllo condotta nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

I militari hanno fatto irruzione nell’appartamento rinvenendo sette buste in plastica contenenti complessivamente sei chili di marijuana, occultate in differenti nascondigli ricavati nei mobili di cucina, soggiorno e camera da letto.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di hashish, una piccola serra artigianale con otto piantine di cannabis e centocinquanta euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A Cologno Monzese, nel pomeriggio di venerdì, è caduto nella rete dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni un genovese quarantanovenne, con alle spalle reati in materia di stupefacenti, fermato per un controllo mentre percorreva viale Spagna a bordo di una vecchia utilitaria. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire oltre centocinquanta grammi di cocaina, in parte già divisa in dosi, occultata nella biancheria intima.

I militari della Compagnia di Legnano, all’esito di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno bloccato a Samarate (Va) un ventunenne, già noto alla giustizia. L’attività, iniziata con il controllo dei movimenti del giovane nel legnanese, si è conclusa con la perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di settecento grammi di marijuana, di cento di hashish, di quattrocento euro in contanti e del materiale per il confezionamento delle dosi.