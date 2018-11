Droga, 13 arresti per traffico internazionale: anche un dipendente delle Dogane

Un ingente giro di traffico di droga è stato scoperto e smantellato dalla guardia di finanza (nucleo di polizia ecomomico-finanziaria), portando all'arresto di tredici persone a Milano. L'indagine è stata coordinata da Laura Pedio e Angelo Renna della procura meneghina. I sequestri sono iniziati nell'aprile del 2018 e hanno portato al sequestro di 70 grammi di cocaina, 71 di hashish e 303 di marijuana. Ma anche migliaia e migliaia di euro e una pistola 9x19 con la matricola abrasa.

Gli arrestati sono in parte italiani e in parte dell'Europa dell'Est. Italiano è il "corriere", un dipendente delle Dogane con problemi di deambulazione (assunto tra le categorie protette), che utilizzava la propria autovettura munita del pass disabili. La droga veniva portata in Italia nascosta in doppi fondi in camion che facevano la spola con la Spagna e la Slovenia per trasportare merce. E poi veniva conservata in alcuni box di Milano.

Le indagini, sia tecniche sia con osservazioni sul campo, sono state condotte dalla finanza con il servizio di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) e le forze dell'ordine slovene e slovacche.