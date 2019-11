Milano, ragazzino 16enne arrestato per droga in zona Navigli: spacciava hashish al parco

Due arresti per droga in poche ore. I poliziotti delle volanti hanno fermato due spacciatori nella giornata di domenica durante i quotidiani controlli del territorio.

L'arresto in zona Corvetto

Il primo a finire in manette è un 22enne marocchino fermato ad un posto di blocco di via Vincenzo Toffetti, zona Corvetto. Sotto il sedile del posto passeggero, in un sacchetto erano nascosti alcuni grammi di marijuana e diversi cristalli di metanfetamina.

Il ragazzino arrestato in zona Navigli

L'altro arrestato è un 16enne italiano. È stato fermato all'interno del parco Baden Powell, in zona Navigli. Aveva alcuni grammi di hashish addosso e anche a casa nascondeva altra droga e circa un centinaio di euro.