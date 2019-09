Droga al Parco delle Groane: 16 persone arrestate dopo un maxi blitz dei carabinieri

E' stata denominata 'fisarmonica' l'operazione che ha portato all'arresto di 16 persone, tutte per droga, fermate martedì mattina. I carabinieri Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Milano per stupefacenti.

Lo spaccio nel parco delle Groane

Le indagini, avviate nel mese di dicembre 2015 dalla Compagnia di Rho, hanno consentito di documentare l’esistenza di un gruppo criminale strutturato, composto da individui di nazionalità marocchina e italiana dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, in un’area boschiva non distante dal parco delle Groane.

Il parco

Il parco delle Groane si trova in parte all'interno della provincia di Milano, a nord-ovest del capoluogo, e in parte nelle province di Monza e Brianza e di Como ed è noto anche per essere diventato una zona di spaccio a cielo aperto.

Occupa una superficie di 8.200 ettari a un'altezza sul livello del mare compresa fra 160 e 300. Comprende parte dei comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio-Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio.