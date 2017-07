Milano, maxi blitz della polizia: arrestate 21 persone per traffico internazionale di droga

Maxi operazione della polizia di Stato che ha arrestato 21 persone nelle prime ore dell'alba di mercoledì per traffico internazionale di droga.

Gli agenti hanno eseguito gli arresti a Milano ed in altre città del centro nord. Si tratta, precisamente, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 14 persone e con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 7. E' stata emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le persone finite in manette sono di nazionalità di italiana e straniera - sudamericani -, sono tutti accusati di far parte di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.