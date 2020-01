Milano, blitz della polizia nell'appartamento dei pusher: trovata una 'barca' di banconote

Oltre 40mila euro in contanti, oltre un chilo tra marijuana e hashish e quattro arresti. È il bilancio di un'operazione dei poliziotti del Commissariato Lambrate. A finire in manette sono stati un gambiano di 31 anni, due suoi connazionali di 28 e 35 anni, e un albanese di 32enne.

L'indagine da via Padova a Paderno Dugnano

L'indagine ha origine a Milano, in via Padova, con l'individuazione del cittadino gambiano 31enne, 'beccato' mentre spacciava droga anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Così, dopo una serie di pedinamenti e appostamenti i poliziotti sono arrivati fino all'appartamento usato dal ragazzo, a Paderno Dugnano (Milano) in via Derna. Complessivamente, nelle pertinenze dello spacciatore, gli agenti hanno trovato 73 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish.

Nella stessa abitazione c'erano altri tre uomini (gli altri arrestati). Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto 26 involucri di marijuana per un totale di 960 grammi, 40.255 euro in banconote di vario taglio, tre bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga.

Alla fine sono stati arrestati tutti per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Foto