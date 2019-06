La Gomorra africana a due passi da Milano: spaccio, armi e sparatorie fra le gang rivali

Per prendersi quella piazza di spaccio, una piazza grande e sicura quanto solo un enorme ex stabilimento industriale può essere, erano pronti a tutto. Pronti a farsi vedere con le armi in mano, pronti a sparare e ad uccidere, o quanto mano a provarci. Tanto che investigatori e inquirenti, senza troppi giri di parole, parlano di una "Gomorra in declinazione nordafricana". Una Gomorra tremendamente vera sulla quale, però, adesso sono calati i titoli di coda.

Sì perché i carabinieri del comando provinciale di Monza hanno liberato l'ex Snia - la fabbrica di Varedo trasformata nei mesi in un bazar della droga - e hanno spedito in carcere undici persone, dieci nordafricani e una donna italiana, che sono accusate a vario titolo di traffico di droga, porto abusivo di arma fuoco, lesioni personali e tentato omicidio.

Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi, con l'utilizzo delle "teste di cuoio" italiane - i militari del Sos - e l'area, festeggiano gli investigatori, "risulta ora bonificata dalla presenza di spacciatori".

Un'area che nel giro di un mese è stata teatro di tre tentati omicidi, tutti arrivati per il controllo dello spaccio con quelli che i carabinieri definiscono "mirati assalti armati ad opera di una gang di spacciatori estromessa dalla remunerativa gestione della piazza".

E in effetti la gestione portava soldi, tanti soldi perché in poco tempo l'ex Snia - tra fabbricati pericolanti e alberi nati per caso in quella ditta che produceva tessuti sintetici - era diventata la piazza di spaccio più importante della Brianza. Oltre che il set, reale, di una Gomorra "girata" a poco più di dieci chilometri da Milano.