Un quintale di droga al mese dal Marocco: arrestati i trafficanti della "vecchia guardia"

Erano in grado di far arrivare in Italia anche cento chili di droga al mese. E poi quella stessa droga la rivendevano tra Milano e Varese.

Dieci persone - otto italiani e due marocchini - sono state arrestate all'alba di mercoledì dai carabinieri di Busto Arsizio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per di traffico di droga. Tra di loro ci sono alcuni noti esponenti del mondo dello spaccio, tanto che l'operazione è stata ribattezzata - in loro "onore" - "vecchia guardia".

Il gruppo - tre batterie distinte, ma in grado di lavorare insieme tra loro - riusciva a muovere un quintale di marijuana e hashish al mese, fatti arrivare direttamente dal Marocco passando per la Spagna.

Lo stupefacente veniva poi ceduto all'ingrosso ad altri pusher e immesso sulle piazze di spaccio di Milano e Varese. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato sessanta chili di droga.