Milano, via Padova nel mirino della polizia: arrestati diversi spacciatori di coca e 'fumo'

Continua l'attività straordinaria di controllo del territorio da parte della polizia di Stato in zona via Padova a Milano. Nell'ultima settimana sono stati impegnati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, della Squadra mobile, dei commissariati Lambrate, Villa San Giovanni e Greco Turro, del Reparto prevenzione crimine, le Unità cinofile e il Reparto a cavallo della questura di Milano.

Spacciatori di hashish e marijuana

Gli agenti della Mobile hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente tre persone: due cittadini del Gambia, uno nel pomeriggio del 22 e l'altro il 24 maggio. Poi hanno fermato un ragazzo del Mali nella stessa serata. Il tutto sequestrando un totale di 24,7 grammi di marijuana e 5,8 di hashish.

Arrestati anche i pusher di cocaina

I poliziotti del commissariato Lambrate hanno eseguito due arresti, entrambi per spaccio di sostanza stupefacente. Il primo nella serata del 23 maggio: un uomo sospetto a bordo di auto è stato controllato e dalla perquisizione sono stati rinvenuti 16 grammi circa di cocaina avvolti in un involucro nascosto all'interno della cuffia cambio dell'autovettura guidata dal 34enne peruviano. All'interno di un pacco di fazzolettini invece custodiva circa 2 grammi di cocaina con 60 euro in banconote di piccolo taglio.

Il secondo venerdì 24 maggio: il soggetto controllato è stato trovato in possesso di più di 1.200 euro contanti. L'uomo ha esibito una carta di identità risultata poi contraffatta. Dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e una somma di contante di 2.500 euro.

A questo si sommano i 115 grammi di marijuana sequestrata. In totale sono 208 le persone e 41 i veicoli controllati. Nove gli esercizi pubblici controllati e contestate sei sanzioni amministrative per un totale di 6.855 eur