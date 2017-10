Raffica di furti in 24 ore: i carabinieri arrestano undici persone a Milano e provincia

Undici ladri sono stati arrestati dai carabinieri in ventiquattr'ore, per otto tentativi di furto nel territorio delle province di Milano e Monza-Brianza. Partiamo proprio dall'unico episodio brianzolo, accaduto presso un negozio di elettronica in via Furlanelli a Verano Brianza. In manette due romeni di 43 e 48 anni, notati mentre rimuovevano i dispositivi antitaccheggio da alcuni smartphone esposti all'interno del negozio con una chiave artigianale. Quando i carabinieri li hanno catturati, avevano in tasca tre cellulari per circa 1.500 euro di valore.

Milano: cerca di uscire dal super con un televisore

Due gli episodi invece nella città di Milano. In via Litta Modignani, periferia nord-ovest, un 52enne romeno si era allacciato abusivamente ai cavi elettrici della strada. I militari lo hanno sorpreso nel casolare in cui vive. In via Washington, invece, un 24enne di nazionalità israeliana ha cercato di scappare da un supermercato con un carrello con alimenti, alcolici e un televisore da 32 pollici. Valore complessivo, stavolta, di 435 euro.

Un altro tentativo di furto in supermercato è avvenuto a Rho, in corso Europa: un 46enne italiano - con precedenti - è fuggito dal negozio con due borse piene di generi alimentari e alcolici per 230 euro di valore. Il nucleo radiomobile della compagnia rhodense lo ha intercettato nelle vicinanze.

Rubano 25 giubbotti di marca dall'outlet

Singolare il tentativo di furto perpetrato a Ozzero, nell'Abbiatense, da due ecuadoriane di 28 e 34 anni. Le due - già note alla giustizia - sono entrate più volte in un outlet e hanno rubato un totale di venticinque giubbotti di marca - 1.800 euro il valore complessivo della merce - nascondendole in una busta schermata a sua volta riposta nella parte bassa di un passeggino. Di volta in volta hanno poi riposto i giubbotti in un'auto parcheggiata in strada. Ma il personale dell'outlet ad un certo punto se n'è accorto e ha chiamato i carabnieri, che hanno arrestato le due donne.

Anche l'ultimo dei furti è avvenuto in un'area commerciale, ma a Cesano Boscone, nella mattinata del 20 ottobre. Protagonista questa volta un 29enne della Romania che aveva rubato cinque consolle per videogiochi e vari videogames (1.800 euro circa il valore totale), cercando di uscire dal negozio con un carrello.

Furto in casa, sopreso dalla proprietaria

Una donna di 36 anni ha sorpreso, in via Sant'Adele a Corsico, un ladro in casa sua. Si è messa ad urlare facendolo fuggire dalla finestra (la stessa da cui era entrato nell'appartamento al terzo piano). I carabinieri, chiamati dai vicini di casa, hanno catturato il "topo d'appartamento in una strada vicina. Si tratta di un italiano di 33 anni.

Sempre a Corsico - nel parcheggio di un'area commerciale - due italiani di 59 e 66 anni, già noti alla giustizia, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di mettere in moto una Lancia Y dopo averne forzato il blocco di accensione e sostituito la centralina. La perquisizione del veicolo con il quale i due malfattori erano giunti sul posto ha consentito di scoprire altre sei centraline compatibili con diversi modelli di automobili.