Milano, rubavano le auto nei parcheggi delle metro: arrestati due uomini di 63 e 68 anni

Facevano sparire le macchine dei pendolari. E per quello sono finiti in manette. Due uomini sono stati arrestati nelle scorse ore dalla polizia con l'accusa di furto per aver rubato numerose auto in giro per Milano.

A bloccare i due - entrambi cittadini italiani, di sessantatré e sessantotto anni - sono stati gli agenti della Stradale dopo un'indagine che ha inchiodato i 60enni alle loro responsabilità.

Stando alle prime informazioni fornite dalla Questura, il territorio di caccia preferito della coppia erano i parcheggi delle stazioni metropolitane meneghine: lì i due entravano in azione e, con esperienza e rapidità, portavano via le macchine.

Gli agenti che li hanno fermati li hanno trovati in possesso di disturbatori di frequenza e numerose centraline che i ladri avrebbero usato proprio per far partire le auto da rubare.