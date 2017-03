Milano, arrestati i ladri degli hotel di lusso

Colpivano negli alberghi di lusso e negli aeroporti. Sfruttavano ogni minima distrazione delle vittime per entrare in azione e poi far perdere le loro tracce. La loro fuga, però, è finita nei giorni scorsi, quando la polizia locale li ha trovati e fermati.

Sette persone - sei uomini e una donna, tutti peruviani - sono stati arrestati dagli uomini del nucleo reati predatori perché ritenuti responsabili di decine e decine di furti nelle hall degli hotel di lusso della città.

A colpire negli alberghi e ai check-in degli aeroporti erano soprattutto la ladra e tre dei sei uomini, che in un caso erano riusciti a rubare una valigia con gioielli, orologi e altri beni di valore per un bottino di circa novantamila euro.

Il modus operandi era sempre lo stesso: selezionavano le vittime scegliendo quelle che apparivano più abbienti e, mentre uno dei complici le distraeva con una banale scusa, un altro approfittava velocemente della situazione per sottrarre il bagaglio. Il gruppo poi si allontanava velocemente su un’auto appostata fuori e guidata da un complice.

La Locale, che è giunta ai malviventi grazie alle segnalazioni degli albergatori e ai dati delle telecamere di sorveglianza, ha trovato a casa dei ladri sessanta valige, soldi e refurtiva per settecentomila euro.

Gli altri tre arrestati, componenti di una “banda minore”, rubavano borse in ristoranti, bar e hotel.

“Il nucleo reati predatori - ha spiegato il comandante della polizia locale, Antonio Barbato – ha svolto indagini serrate, confrontando denunce ed esaminando filmati, per riuscire ad arrestare i componenti delle due bande che operavano distinte, ma avevano contatti tra di loro. Non ancora tutta la refurtiva sequestrata è stata restituita ai legittimi proprietari. Chiediamo a chi ha subito un furto di questo genere e volesse verificare se la sua valigia è tra quelle ritrovate nell’appartamento, di contattarci”.

“Siamo impegnati costantemente - ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza – per garantire sicurezza nella nostra città ai cittadini e ai turisti. Il rapporto stretto con gli albergatori e le frequenti riunioni fatte con loro, hanno permesso di arrivare a questi arresti. Invito inoltre tutti i cittadini a denunciare, perché le informazioni dettagliate aiutano a costruire indagini e interventi”.

La polizia locale di Milano ha spiegato che chi ritiene di essere tra i derubati si può rivolgere all'indirizzo mail pl.siounitareatipredatori@comune.milano.it.