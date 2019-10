In un pomeriggio ruba alla Rinascente, da Kiko e da Sephora: arrestata la "ladra di bellezza"

Settecento euro di bottino, tutto in prodotti di bellezza e cosmetici. Una donna di trentaquattro anni, una cittadina italiana, è stata arrestata lunedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato.

La ladra è stata fermata alle 16.20 dall'addetto alla sicurezza del negozio Sephora in corso Vittorio Emanuele, che l'ha bloccata mentre cercava di uscire dal locale con creme e trucchi - per un valore di 307 euro - da cui aveva rimosso le placche anti taccheggio e che, chiaramente, non aveva pagato.

Quando gli agenti l'hanno perquisita, l'hanno poi trovata in possesso di altri prodotti. Con una rapidissima indagine i poliziotti hanno accertato che poco prima aveva già visitato la Kiko - 34 euro di bottino - e la Rinascente, da dove si era allontanata con cosmetici per 360 euro. A quel punto per la "ladra di bellezza" sono scattate le manette.