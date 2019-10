Due arresti dalla riapertura dell'aeroporto Linate: tutti i controlli della polizia di Stato

È dal primo giorno di riapertura dell’aeroporto di Milano Linate, avvenuta il 27 ottobre, che la polizia di Stato effettua dei controlli documentali e di vigilanza aeroportuale, al fine di continuare ad assicurare i massimi livelli di sicurezza.

Libico con il passaporto falso a Linate

I poliziotti dell'Ufficio di polizia di frontiera la mattina del 28 ottobre hanno controllato un cittadino libico, A.A.M. A. di 23 anni, in procinto di imbarcarsi su un volo in partenza per il Belgio, munito di passaporto spagnolo. Un’analisi approfondita sul documento ha permesso ai poliziotti di stabilire che lo stesso fosse contraffatto, motivo per cui è stato sequestrato. Il passeggero è stato arrestato per il reato di uso di documento falso valido per l’espatrio.

Albanse con carta d'identità rubata

L’incessante attività di contrasto all’immigrazione clandestina è proseguita poi nei giorni successivi. Infatti la mattina del 30 ottobre il personale addetto al controllo documentale dei passeggeri in arrivo ha arrestato in flagranza un cittadino albanese, respinto in Italia dall’Irlanda poiché al momento dell’ingresso in tale Stato ha esibito una carta d’identità italiana giudicata da loro “sospetta”.

Al momento del suo ritorno nel territorio nazionale italiano la polizia di frontiera, attraverso la moderna strumentazione di cui è in possesso, e grazie alla dovuta attenzione messa in campo, ha accertato che il cittadino albanese, B. P. di 21 anni, era in possesso di una carta d’identità che, da successivi accertamenti, è risultata essere stata rubata in “bianco” dagli uffici del Comune di Ercolano (NA) insieme ad uno stock di altre 499 carte d’identità.

A seguito di specifici riscontri investigativi, i poliziotti hanno accertato che tale documento, dopo essere stato rubato, è stato anche abilmente falsificato mediante la sostituzione di uno dei numeri di serie che lo identificavano; il documento, inoltre, era stato compilato con i dati di un cittadino italiano.

Per tale ragione il cittadino albanese, oltre ad essere stato arrestato per la falsificazione del documento, è stato altresì denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.