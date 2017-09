“Associazione per delinquere e corruzione”: arrestati ventuno medici e rappresentanti

“Associazione per delinquere, corruzione e falso ideologico in atti pubblici”. Sono queste le accuse, pesantissime, alle quali devono rispondere ventuno persone - imprenditori, rappresentanti, medici di base e chirurghi - raggiunte da un’ordinanza di misura cautelare firmata dal Gip di Monza.

A convincere il giudice per le indagini preliminari a far scattare le manette sono state le indagini della guardia di finanza di Milano, che hanno portato alla luce - spiega la stessa Gdf - “un articolato meccanismo corruttivo” e “condotte illecite poste in essere nel settore sanitario” che vedevano protagonisti proprio gli indagati.

Nei guai, stando alle prime indiscrezioni, sono finiti i rappresentanti di una società produttrice di protesi - sarebbero stati a loro a ideare il meccanismo corruttivo -, diversi chirurghi specialisti in ortopedia e impiegati in strutture sanitarie private accreditate con il sistema sanitario nazionale e medici di base anche loro convenzionati con il sistema sanitario.

Secondo quanto riferito dagli stessi finanzieri, i medici avrebbero ricevuto soldi e regali da parte dei rappresentanti dell'azienda in cambio delle forniture di protesi.

Cinque degli indagati sono finiti in carcere, gli altri sedici sono agli arresti domiciliari.