'Ndrangheta, maxi operazione dei carabineri: 70 arresti tra Milano, Torino, Reggio e Catania

Maxi blitz dei Carabinieri del Comando provinciale e della Guardia di finanza di Torino contro le locali di 'ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese.

I militari hanno notificando a Torino, Reggio Calabria, Milano e Catania 70 misure di custodia cautelare per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga. In sei sono anche accusati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sequestrati beni, conti correnti e quote societarie.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip su richiesta della Dda. Nell'operazione sono impegnati 400 militari.