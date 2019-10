Litigano con la proprietaria per l'affitto e lei chiama la polizia: pusher traditi dalla 'puzza'

Hanno pagato caro quella lite per l'affitto. E quell'odore decisamente troppo forte per sfuggire agli agenti. Un uomo di ventinove anni, cittadino del Gambia, e una donna di quarantadue, cittadina romena, sono stati arrestati lunedì mattina dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I problemi per i due sono iniziati verso l'una, quando alla porta della casa in cui vivono in affitto - un appartamento in via Aldini - si è presentata la proprietaria, che sembra fosse particolarmente nervosa per il mancato pagamento dell'affitto.

I toni si sono immediatamente alzati ed è stata la stessa donna a telefonare al 112, chiedendo l'intervento di una Volante. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la loro attenzione è stata subito attirata da un forte odore di marijuana che arrivava dall'abitazione.

Ai poliziotti è bastato entrare per scoprire che i due nascondevano due piante di "erba" alte sessanta centimetri ciascuna, una un po' più piccola, da trenta centimetri, e ottanta grammi di "maria" già essiccati e pronti per essere venduti. Per i due inquilini sono quindi scattate le manette.