In giro in auto con un taser e una pistola che spara proiettili al peperoncino: due arresti

Due uomini - uno di trenta anni e uno di cinquantacinque, entrambi bulgari ed entrambi senza precedenti - sono stati arrestati all'alba di giovedì dalla polizia con l'accusa di detenzione e porto abusivo di arma da sparo clandestina.

Le manette sono scattate pochi minuti prima delle sei, quando gli agenti - impegnati in normali controlli del territorio - hanno fermato in piazza Sire Raul la Volvo V70 a bordo della quale viaggiavano i due.

Nella macchina gli agenti hanno visto un coltello da cucina poggiato sui sedili posteriori e a quel punto hanno deciso di passare al setaccio il veicolo. Nel portabagagli i poliziotti hanno scoperto una pistola di fabbricazione turca modello P29 in grado di sparare proiettili 9 mm al peperoncino - in Questura a Milano non ricordano di sequestri simili negli anni passati -, un taser funzionante, un martello e un passamontagna.

A casa dei due, un appartamento a Peschiera Borromeo in cui gli uomini della Questura hanno trovato la fidanzata del trentenne, gli agenti hanno poi sequestrato anche alcuni proiettili calibro 6.35, un iPhone 8 risultato rubato in un furto in appartamento e alcuni documenti falsi, con le foto dei due uomini ma generalità diverse.

Per i due - che sono stati anche denunciati per le false carte d'identità - si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.