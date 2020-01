Milano, doppio arresto della polizia ferroviaria: in manette un 20enne e un 22enne

Domenica gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un giovane marocchino di 20 anni per esecuzione di un ordine di carcerazione. Il ragazzo, che vagava sulla banchina di una stazione dell'hinterland milanese, alla vista dei poliziotti ha accelerato il passo salendo a bordo di un treno diretto a Milano.

La pattuglia insospettita dal comportamento dell'uomo ha deciso di salire a bordo dello stesso convoglio. Una volta raggiunto, l'uomo è stato identificato e tramite il controllo in banca dati è emerso essere gravato da un ordine di carcerazione da eseguire di 7 mesi e 29 giorni per la commissione di reati contro il patrimonio. Lo straniero dopo gli accertamenti di rito è stato portato in carcere.

Arresto a Rogoredo

Un cittadino marocchino di anni 22 è stato arrestato a Milano Rogoredo dalla pattuglia della polizia ferroviaria. Gli agenti, durante il pattugliamento all’interno della stazione, hanno proceduto al controllo dello stesso in quanto vagava nel sottopasso comunale senza alcuna apparente meta.

A suo carico è risultato un aggravamento della pena dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria agli arresti domiciliari, in quanto inottemperante alla prima misura. Pertanto, al termine dei controlli, è stato condotto presso il proprio domicilio in provincia di Bergamo.