Rapinano una panetteria e una farmacia armati di coltello, due uomini in carcere

Prima hanno colpito una panetteria a Cesano Boscone poi, a pochi giorni di distanza, sono entrati nuovamente in azione in una farmacia di Trezzano sul Naviglio. Armati di coltello, hanno minacciato i dipendenti e hanno preteso l'incasso, fuggendo via subito dopo.

Ora entrambi i malviventi sono stati identificati e si trovano in carcere. Dopo il fermo di indiziatodi delitto dello scorso 24 marzo emesso nei confronti di un ragazzo di 19 anni, marocchino, ritenuto responsabile dei colpi avvenuti nell'hinterland milanese lo scorso 3 e 17 febbraio, i carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio hanno rintracciato anche il complice.

Si tratta di un connazionale di quarantasei anni, identificato grazie alle riprese delle immagini delle telecamere di sorveglianza e ad alcune impronte repertate negli esercizi commerciali colpiti. I militari hanno quindi dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, nei confronti di un 46enne marocchino, con precedenti penali, ritenuto responsabile di due rapine in concorso. La notifica del provvedimento è avvenuta in carcere dove l'uomo già si trovava recluso per un altro episodio.