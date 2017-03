Droga 'alla frutta' in arrivo dalla Spagna: sequestrati 66 kg e mezzo milione di euro

Sessantasei chili di droga 'alla frutta', un fucile calibro dodici, due pistole semiautomatiche e 'soldi a palate'. E' il 'bottino' di un maxi blitz dei carabinieri della Compagnia di Legnano che a Rescaldina (Milano) hanno arrestato cinque persone per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Oltre alla droga - precisamente sessantuno chilo e mezzo di 'maria' e quasi cinque di hashish -, i militari hanno sequestrato, appunto, anche cinquecentodiecimila euro in contanti.

VIDEO: "Le immagini del maxi blitz"

Gli arrestati sono tre pregiudicati italiani, di quarantatré, cinquanta e cinquantuno anni, e due spagnoli incensurati, di quarantacinque e sessantaquattro anni. Gli uomini dell’Arma, al termine di un'attività di osservazione discreta iniziata nei giorni precedenti, hanno fatto irruzione in un magazzino, scoprendo i cinque uomini intenti a scaricare, da un autoarticolato proveniente dalla Spagna, cassette con all'interno frutta e verdura, sul cui fondo erano occultati ottantotto sacchetti con la marijuana e una parte dell'hashish.

Le successive perquisizioni presso le abitazioni dei tre italiani hanno consentito di rinvenire, in un appartamento di Vanzago (Milano), altri quattro chili e mezzo di hashish suddivisi in stecche e ovuli e ulteriori seicento grammi di marijuana. Nella stessa abitazione sono stati trovati trentamila euro in contanti, mentre in un garage condominiale di Rho (Milano) sono stati trovati e sottoposti a sequestro ulteriori quattrocentottantamila euro cash occultati in due valige, venti telefoni cellulari e venticinque sim-card e le armi, provento di furti in abitazione, per cui l'uomo dovrà rispondere anche di ricettazione e detenzione e porto illecito di armi.

In contemporanea, i carabinieri di Varedo hanno fatto un maxi sequestro di cocaina all'interno di un'auto (video).