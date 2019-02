Un arresto per droga in Centrale e un ladro a Rogoredo: gli arresti della Polfer nelle stazioni

Un ragazzo del Gambia di 21 anni è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dalla Polfer di Milano. L'arresto arriva nel corso dei tanti servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere all'interno della Stazione Centrale. Nei giorni scorsi gli agenti hanno notato il giovane avvicinare i passanti proponendo la vendita di un involucro contenente hashish.

Osservandolo lo hanno poi colto in flagranza mentre vendeva pochi grammi di droga per 10 euro. Addosso aveva circa 10 grammi di hashish.

Furto e arresto nella stazione di Rogoredo

In un altro episodio, gli agenti della Polfer di Lambrate nella stazione di Rogoredo hanno arrestato un algerino appena maggiorenne, già con precedenti specifici, per furto aggravato. In particolare, gli agenti hanno notato tre giovani nordafricani allontanarsi velocemente dalla stazione.

Un ragazzo, alla vista degli agenti, ha riferito di essere stato appena derubato del proprio portafoglio da uno dei tre che, descritto minuziosamente dalla vittima, è stato inseguito e subito bloccato, mentre cercava di disfarsi della refurtiva, buttando via un portafogli.