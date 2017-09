Nascondono mezzo chilo di cocaina nel forno: arrestati padre e figlio in Brianza, a Roncello

Nella loro abitazione di via Manzoni, a Roncello (Mb), nascondevano mezzo chilo di cocaina nel forno. Sono stati scoperti e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della polizia di Milano.

In manette sono finiti padre e figlio. I due, di 60 e 40 anni, italiani e pregiudicati, sono stati coinvolti in un'indagine antidroga cominciata nel 2015. Stando alle rivelazioni della Mobile, sembra che la coppia acquistasse la droga direttamente dai narcos albanesi.

Lunedì, durante un controllo in casa, i poliziotti hanno trovato la droga, una placca della polizia di Stato e una pistola scacciacani. In casa c'era anche la moglie del 60enne - sorvegliato speciale - nonché madre del 40enne ma non è coinvolta nell'indagine.