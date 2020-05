Spacciano in auto davanti al Mc Donald's, i carabinieri arrestano due ragazzi a Sedriano

Spacciano davanti al Mc Donald's, arrestate due persone a Sedriano (Milano). A riferire l'accaduto sono i militari della stazione di Cornaredo, che hanno messo le mani su due giovani italiani di 26 e 22 anni.

Succede nel pomeriggio di mercoledì 6, in via Garibaldi. Durante il servizio di controllo del territorio, la pattuglia dei carabinieri nota i due giovani seduti in all'interno di una Ford Focus davanti al ristorante. Il più giovane, residente a Bareggio e già noto alle forze dell'ordine, sta cedendo la marijuana all'altro.

Dai controlli emerge che il 26enne, residente a Sedriano, aveva cento grammi di marijuana. Durante le perquisizioni domiciliari vengono poi trovati altri 60 grammi di marijuana e 1.500 euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.

Contro i due è scattato l'arresto. Sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa celebrazione rito direttissimo in modalità telematica.