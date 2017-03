Blitz nella notte a Senago: armi da guerra e auto rubate nascoste in un capannone

Si è concluso nella notte tra giovedì e venerdì un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Milano all’interno di un capannone dell’area industriale di Senago (Mi), dove è stata scoperta una vera e propria base logistica di rapinatori di portavalori.

I locali erano utilizzati per occultare automobili rubate, pronte per essere usate per i colpi, nonché un vero e proprio arsenale di armi da guerra, oltre a giubbotti antiproiettile, passamontagna, chiodi a stella -“azzoppamuli” -, motoseghe trancia lamiere e ricetrasmittenti.

Il titolare della ditta, un quarantaquattrenne di Limbiate (Mb), già noto alla giustizia, presente al momento del blitz, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di armi illegali e da guerra e di ricettazione