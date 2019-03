Il bosco sul fiume trasformato nel mini market dell'eroina: una dose a 5 euro in pausa pranzo

In quella piccola "oasi" avevano creato la loro personalissima piazza di spaccio. Con tanto di sedie, banchetto e bilancino, accoglievano i clienti alla disperata ricerca di una dose. E i clienti, evidentemente, non mancavano perché a tradirli è stato proprio il continuo viavai da quella stradina, che in un paesino di dodicimila abitanti non è passato inosservato.

Due uomini - un 23enne e un 31enne, entrambi marocchini residenti a Milano e con numerosi precedenti alle spalle - sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, stando a quanto accertato dagli investigatori, erano i gestori di una piazza di spaccio nel boschetto sulle sponde del fiume Adda a Trezzo, molto frequentato per passeggiate in bici e a piedi.

Le dosi vendute in pausa pranzo

Il lavoro dei militari, guidati dal luogotenente Marco Bennati e dal maresciallo Mattia Sala, è iniziato quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza, strana, di diversi uomini proprio nei pressi dell'area verde, soprattutto verso l'orario di pranzo.

A quel punto i carabinieri hanno iniziato le indagini e hanno individuato un'auto sospetta: una Kia Carens con due uomini a bordo che ogni giorno partivano da Milano per arrivare a Trezzo. Con un copione sempre identico guidatore e passeggero lasciavano la macchina in sosta, scendevano e si inoltravano nel boschetto.

Dopo alcuni giorni di osservazione e pedinamenti, i carabinieri hanno capito che era arrivato il momento di intervenire e sono andati a colpo sicuro. Mercoledì, gli uomini dell'Arma - in borghese - hanno atteso che i due passassero in una stradina molto stretta e, dopo aver chiuso ogni via di accesso anche fingendo un guasto alla propria auto, hanno messo in trappola i pusher non lasciando loro nessuna possibilità di fuga.

5 euro per una dose

Nel vano porta oggetti della vecchia Carens - intestata a un italiano, totalmente estraneo ai fatti - i militari hanno trovato due panetti di eroina per un totale di 500 grammi, segno evidente che i pusher erano in grado di muovere quantità importanti di droga.

Loro stessi hanno poi accompagnato i carabinieri nel punto esatto in cui avevano allestito la "bancarella" dove ricevevano i clienti, che arrivavano dal Milanese e dalla Brianza. Un "punto" - la dose minima che permette ai tossici di "addolcire" gli effetti dell'astinenza - veniva venduta a cinque euro. L'eroina sequestrata sarà ora analizzata, ma da una prima verifica sembra di qualità alta. I due pusher, invece, sono nel carcere di San Vittore.