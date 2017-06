Arrestato a Malpensa con passaporto falso: sul cellulare link all'Isis

Un cittadino iraniano è stato arrestato dalla Polaria di Malpensa (Varese), all'interno dell'aeroporto, per essere stato trovato in possesso di un passaporto rubato nelle scorse ore. Sul suo telefonino gli agenti hanno inoltre trovato molti link e contenuti su notizie relative alle azioni terroristiche dell'Isis, provenienti da una newsletter iraniana. Non ci sono prove, tuttavia, che l'uomo sia legato all'estremismo.

Per questa ragione la Procura di Busto Arsizio lo ha segnalato alla Direzione distrettuale antimafia di Milano e all'antiterrorismo.

"L'arresto è scattato perché l'uomo viaggiava con un documento risultato rubato - ha spiegato il procuratore di Busto Arsizio Gianluigi Fontana - è stato segnalato all'antiterrorismo per la presenza di link con notizie sulla Jiad trovati nella casella di posta elettronica del suo telefono cellulare, che verrà ulteriormente esaminato".

Qualche giorno fa, a Legnano, è stato arrestato un giovane spacciatore che, aggredendo gli agenti, ha urlato "Allah Akbar". La polizia tuttavia non ha trovato nell'uomo e nel suo passato alcun legame con possibile radicalizzazione e fanatismo islamico.