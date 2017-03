“Si facevano di cocaina, poi si scontravano”: venti arresti per gli scontri dopo Atalanta-Inter

Venti tifosi dell’Atalanta, tutti appartenenti al mondo del tifo organizzato bergamasco, sono stati arrestati martedì mattina dalla polizia con le accuse di traffico e spaccio di droga, estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dallo Sco della polizia di stato, avrebbero mostrato come il gruppo, prima di assistere alle partite, acquistava e consumava cocaina nei pressi o anche dentro lo stadio, incappucciandosi poi per compiere azioni violente. Parte della coca, secondo la Questura, era poi venduta anche tra i tifosi atalantini.

Video | Tifosi dell'Atalanta contro gli interisti: gli scontri

La modalità di azione - il consumo di droga seguito poi dalle violenze - è stato accertato anche prima degli scontri avvenuti, nel gennaio 2016, nel centro di Bergamo dopo la partita contro l'Inter.

In quell'occasione, in via Maj, un gruppo di atalantini aveva tentato l’assalto ai pullman con i tifosi dell’Inter, ma era stato prontamente respinto dall’intervento delle forze dell’ordine.