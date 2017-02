Girano su una Mercedes con la merce rubata al centro commerciale: arrestati 5 ragazzi

Girano a bordo di una Mercedes E200 vecchia e con targhe inglesi. Sono in cinque e danno subito all'occhio. Fermati per un controllo dai carabinieri del nucleo radiomobile, vengono trovati in possesso capi d'abbigliamento schermati con la carta stagnola, per un valore complessivo di duemila.

E' finita così, l'avvenutura criminosa di cinque ventenni romeni. I giovani - hanno tra i ventitré e i vent'anni - sono stati arrestati intorno alle qunidici di martedì in via Amoretti dai militari che pattugliavano la zona.

Dopo diversi accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che la merce era stata rubata in un negozio del centro commerciale Metropoli, a Novate Milanese. I vestiti sono stati restituiti mentre i balordi, pregiudicati, sono finiti in carcere.