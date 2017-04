A Milano un bazar di merce rubata: telefoni, borse e orologi in vendita in via Padova | Video

I carabinieri di Milano hanno arrestato quattro uomini - tre peruviani di trentacinque, trentasei e sessanta anni e un cubano trentaquattrenne -, tutti accusati, a vario titolo, di furto, ricettazione, uso di sigilli e strumenti contraffatti e possesso di documenti di identificazione falsi.

VIDEO | Il blitz dei carabinieri

Le strade della banda e dei militari si sono incrociate quando due dei ladri - il quarantaseienne e il sessantenne - hanno rubato da un hotel in centro la borsa di una designer in città per il Salone del Mobile.

I due sono stati immediatamente inseguiti e bloccati dai carabinieri, che hanno poi perquisito l’abitazione del ladro, un appartamento in via Padova. Lì, i militari hanno scoperto un vero e proprio bazar di merce rubata, dove erano in vendita occhiali da sole e portafogli di marca rubati, oltre a smartphone, orologi, monili in oro e argento, denaro e documenti contraffatti.